"Интер Карго компани" приобрела Энгельсский локомотивный завод за 2,85 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - АО "Интер Карго Компани", владелец железнодорожного парка, выиграло торги, на которые был выставлен производственный комплекс признанного банкротом саратовского АО "Энгельсский локомотивный завод" (ЭЛЗ), сообщает портал Федресурс.

Победитель предложил за лот 2,85 млрд рублей. Договор купли-продажи был заключен 23 января.

ЭЛЗ был выставлен на торги с понижением цены со стартовой - 3,83 млрд рублей до цены отсечения - 2,371 млрд рублей. Начальная цена поэтапно снижалась с 5 декабря 2022 года каждые 7 календарных дней на 164,1 млн рублей.

"Интер Карго Компани" является собственником железнодорожного подвижного состава, предоставляет в долгосрочную аренду и продает железнодорожные вагоны и комплектующие, предоставляет агентские услуги по ремонту подвижного состава, сообщает сайт предприятия. В парке компании - хопперы, платформы, полувагоны. АО учреждено в Москве, работает на рынке железнодорожных транспортных услуг с 2009 года. Выручка в 2021 году составила 908,1 млн рублей, чистая прибыль - 577,6 млн рублей.

Имущество ЭЛЗ продавалось одним лотом, в который вошло незалоговое имущество должника, имущество в залоге у "ВЭБ-лизинга", а также имущество, переданное должнику в лизинг и являющееся собственностью "ВЭБ-лизинга".

Первые и повторные торги на повышение не состоялись, на участие в них не было подано ни одной заявки. На повторные торги промплощадка была выставлена со стартовой ценой 3,775 млрд рублей, сниженной на 10% относительно цены первых торгов (4,195 млрд рублей).

По информации "ВЭБ.РФ", промплощадка завода в рабочем состоянии и полностью готова к запуску линий. Цеха и другая недвижимость общей площадью 86 тысяч кв. м оборудованы системами безопасности, укомплектованы оборудованием, предприятие имеет удобный подъездной путь и собственный ж/д тупик.

ЭЛЗ был признан банкротом в декабре 2020 года. В реестр требований кредиторов внесены требования "ВЭБ-лизинга" на общую сумму 25,7 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей как обеспеченные залогом.

Банкротство построенного для производства локомотивов на платформе Bombardier завода "ВЭБ-лизинг" инициировал в феврале 2020 года.

ЭЛЗ (совместный проект "Первой локомотивной компании", Bombardier и структуры "ВЭБ-лизинга") был построен в 2015 году для выпуска электровозов 2ЭВ120 (F120MS), спроектированных на основе семейства Traxx канадской компании. Разработка и выпуск для рынка РФ и СНГ локомотива на платформе Bombardier - пилотный проект "Первой локомотивной компании". Производственные мощности предприятия позволяют производить до 150 локомотивов в год.

АО "ЭЛЗ" получило от "ВЭБ-лизинга" заем на строительство, построило и ввело в эксплуатацию локомотивный завод, а затем через суд пыталось обязать лизинговую компанию принять имущественный комплекс в собственность в счет оплаты займа. Спор между сторонами возник в связи с различной квалификацией сложившихся между ними правоотношений. По мнению "ВЭБ-лизинга", договор является договором целевого займа и порождает у заемщика обязанность возвратить заимодавцу сумму займа в установленный договором срок. ЭЛЗ же полагал, что указанный договор является договором купли-продажи будущей недвижимости, по которому покупатель обязан принять от продавца объекты, являющиеся предметом заключенного договора.

Этот спор ЭЛЗ проиграл во всех судебных инстанциях. В октябре 2017 года "ВЭБ-лизинг" инициировал дело о взыскании долга с локомотивного завода.