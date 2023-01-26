Bloomberg сообщил об обсуждении в ЕС cap price на российский дизель в $100 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В руководстве Евросоюза изучают возможность ввести потолок цен на такие лучшие экспортируемые российские продукты переработки нефти в топливо, как дизель, на уровне $100 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, на нефтепродукты, которые продаются со скидкой, рассматривается потолок цен в $45 за баррель.

Дипломаты ЕС начнут переговоры по теме лимита цен на нефтепродукты 27 января. Для одобрения этой меры нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Bloomberg напоминает, что ЕС и G7 хотят с 5 февраля запретить импорт российских нефтепродуктов, но одновременно с тем ввести ценовый лимит на экспорт Россией продукции в третьи страны. Ранее G7 предложил ценовой диапазон на российские нефтепродукты, основываясь на ранее принятом лимите цен на российскую нефть, и ЕС пока прорабатывает это предложение. Однако варианты цен еще могут меняться в ходе переговоров с участием различных стран.

Агентство поясняет, что ЕС придется балансировать между желанием уменьшить прибыль России от продажи нефтепродуктов и необходимостью предотвратить рост цен на них или их нехватку на глобальных рынках. Также власти ЕС беспокоит возможность дефицита российского дизеля после того, как 5 февраля вступит запрет на его импорт в ЕС и G7.

В декабре в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками, при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках установленного потолка цен, который будет объявлен до 5 февраля 2023 года.

Ранее в январе The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры вели переговоры по поводу значений потолка цен на российские нефтепродукты, который должен вступить в силу 5 февраля. По информации WSJ, речь идет не об одном, а о двух "потолках": первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию низкой стоимости, например, мазут.