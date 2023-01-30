ВВП Германии в IV квартале неожиданно сократился на 0,2%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Экономика Германии в четвертом квартале 2022 года сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства Германии (Destatis).

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 1,1%.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали отсутствия изменения ВВП в поквартальном выражении и роста на 1,3% в годовом.

Основными факторами экономического спада стали сокращение потребительских расходов и промпроизводства в октябре-декабре, отмечается в сообщении.

Окончательные данные об изменении ВВП в четвертом квартале будут опубликованы Destatis 24 февраля.

При этом в сообщении статистического ведомства говорится, что "из-за продолжающегося кризиса COVID-19 и ситуации на Украине данные подвержены большей неопределенности, чем обычно". Это указывает на возможность более сильного пересмотра показателей по сравнению с первоначально объявленными.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале ВВП Германии повысился на 0,5% в поквартальном выражении и на 1,3% за год, обе оценки были повышены на 0,1 процентного пункта.