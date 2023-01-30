Евро поднялся выше 76 рублей впервые с 9 декабря

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Евро и доллар США укрепляются на Московской бирже днем в понедельник; котировки единой европейской валюты поднялись выше 76 рублей впервые с 9 декабря, доллар торгуется по направлению к 70 рублям. Укрепление евро и доллара происходит в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат января.

Евро стоил 76,0025 руб./EUR1 в 13:37 по московскому времени, что на 50,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс доллара США к этому времени составил 69,6025 руб./$1, поднявшись на 14,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 30,6 копейки - до 72,48 рубля.