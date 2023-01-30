Китайский ритейлер JD.com закроет сервисы электронной торговли в Таиланде и Индонезии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китайский онлайн-ритейлер JD.com Inc. закроет сервисы электронной торговли в Таиланде и Индонезии в марте, говорится в сообщении компании.

Решение затронет сайты JD.ID и JD CENTRAL, отмечается в сообщении ритейлера. При этом он не уточнил причину закрытия сервисов.

Компания продолжит обслуживать мировые рынки, в том числе в Юго-Восточной Азии, за счет логистической инфраструктуры.

JD Property, одно из подразделений JD.com в Индонезии, инвестировала денежные средства в 20 логистических парков в стране с прошлого года, говорится в сообщении компании.

Акции JD.com по итогам торгов в Гонконге в понедельник подешевели на 5,6%.