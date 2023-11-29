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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Минэнерго допускает рост потребления газомоторного топлива в РФ в 7 раз за 12 лет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия к 2035 году может увеличить потребление газомоторного топлива (ГМТ) до 15 млрд кубометров, сообщила замдиректора департамента газовой отрасли Минэнерго Александра Полина на международном форуме "СПГ: экономика, технологии, решения".

"В концепции (развития рынка ГМТ до 2035 года - ИФ) у нас рассматриваются два сценария, и по оптимистичному потребление природного газа в качестве моторного топлива вырастет до примерно 15 млрд кубометров", - сказала она.

Как ранее говорил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов, в 2023 году данный показатель в соответствии с госпрограммой должен увеличиться на 26%, до 2,17 млрд куб. м.

Таким образом, к 2035 году потребление ГМТ в стране может вырасти в 7 раз.

По словам Полиной, разработка концепции, которую министерство ведет с "Газпромом", близится к завершению.

"Целый год совместно с "Газпромом" мы ведем эту работу. Конец, на самом деле, уже близок - надеюсь, что к концу этой недели - началу следующей выпустим этот документ на согласование. Это будет проект распоряжения с планом мероприятий", - сказала представитель Минэнерго.

Также она затронула тему рынка СПГ. Здесь точками роста считаются автотранспорт, водный речной транспорт и карьерная техника. "В соответствии с концепцией, мы ожидаем, что к 2035 году у нас будет порядка 3 тысяч самосвалов на СПГ", - отметила Полина.

"Планы по потреблению СПГ к 2035 году амбициозные - порядка 5 млн тонн. Понимаю, что заявлены большие объемы, но мероприятия в концепции как раз направлены на достижение этих целей", - добавила она.

В дальнейшем концепция развития рынка СПГ до 2035 года может лечь в основу госпрограммы по развитию ГМТ.

Газпром Минэнерго СПГ Артем Верхов Александра Полина
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