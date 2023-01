Фондовые индексы США снизились в ожидании заседания ФРС и отчетов IT-гигантов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в понедельник в минусе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), а также публикацией квартальной финансовой отчетности рядом крупных IT-компаний.

Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января - 1 февраля. Эксперты ждут от него подъема базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать замедление темпов ужесточения политики, пишет MarketWatch. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 б.п. в декабре после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний.

Если прогнозы аналитиков оправдаются, ставка ФРС будет увеличена на этой неделе до 4,5-4,75%.

Многие экономисты при этом считают, что Федрезерв постарается убедить рынок в своем намерении продолжать повышение ставки.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, который проведет традиционную пресс-конференцию по итогам заседания, будет очень внимательно взвешивать слова, "чтобы непреднамеренно не подать "голубиный" сигнал", отмечает главный экономист Barclays Capital по рынкам США Джонатан Миллер.

"Сегодня мы видим, что трейдеры стали более осторожными в ожидании решений Федрезерва, а также публикации квартальных отчетов IT-гигантов", - говорит аналитик Spartan Capital Securities Питер Кардильо, слова которого приводит Market Watch.

Среди компаний, отчитывающихся на этой неделе, - Apple Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. Их акции подешевели соответственно на 2%, 2,5% и 1,7% по итогам торгов в понедельник.

Лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones стали бумаги Johnson & Johnson (-3,7%), Chevron Corp. (-2,9%), 3M Co. (-2,3%), а также Microsoft Corp. (-2,2%).

Стоимость акций Ford Motor Co. опустилась на 2,9%. Автопроизводитель заявил в понедельник, что в 2023 году существенно увеличит производство электромобилей Mustang Mach-E. При этом Ford отметил возможность снижения цен на электромобили, что было воспринято рынком как очередной сигнал усиливающейся ценовой войны в секторе.

Цена бумаг Tesla Inc. упала по итогам торгов на 6,3%, General Motors Co. - на 4,4%.

Акции GE HealthCare Technologies Inc. подорожали на 2% после публикации ее квартальной отчетности. Компания, выделенная из General Electric в начале января этого года, зафиксировала снижение чистой прибыли в четвертом квартале прошлого года, но увеличила выручку.

Бумаги финтех-компании SoFi Technologies выросли в цене на 12%. Квартальная отчетность SoFi, а также ее прогнозы на текущий квартал и весь начавшийся год, оказалась лучше ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник снизился на 260,99 пункта (0,77%) и составил 33717,09 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 52,79 пункта (1,3%) - до 4071,77 пункта.

Nasdaq Composite потерял 227,9 пункта (1,96%) и составил 11393,81 пункта.