ВВП еврозоны в IV квартале неожиданно вырос на 0,1%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Темпы роста стали самыми медленными с первого квартала 2021 года на фоне негативного давления устойчиво высокой инфляции и роста стоимости заимствований на активность и спрос.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 1,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение ВВП на 0,1% в поквартальном выражении и рост на 1,8% в годовом, согласно Trading Economics.

В третьем квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% относительно предыдущего квартала и на 2,3% в годовом выражении.

ВВП Испании в октябре-декабре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - на 0,1%, тогда как ВВП Германии снизился на 0,2%, Италии - на 0,1%. Экономика Евросоюза в четвертом квартале продемонстрировала нулевой рост относительно июля-сентября.

По итогам всего 2022 года ВВП еврозоны продемонстрировала рост на 3,5% по сравнению с годом ранее.