Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

ВВП еврозоны в IV квартале неожиданно вырос на 0,1%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Темпы роста стали самыми медленными с первого квартала 2021 года на фоне негативного давления устойчиво высокой инфляции и роста стоимости заимствований на активность и спрос.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 1,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение ВВП на 0,1% в поквартальном выражении и рост на 1,8% в годовом, согласно Trading Economics.

В третьем квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% относительно предыдущего квартала и на 2,3% в годовом выражении.

ВВП Испании в октябре-декабре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - на 0,1%, тогда как ВВП Германии снизился на 0,2%, Италии - на 0,1%. Экономика Евросоюза в четвертом квартале продемонстрировала нулевой рост относительно июля-сентября.

По итогам всего 2022 года ВВП еврозоны продемонстрировала рост на 3,5% по сравнению с годом ранее.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инвесторов предупредили о потерях в случае отказа компаний от МСФО

Генпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогам

Генпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогам

ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей

Минэкономразвития отметило сближение прогноза МВФ по ВВП РФ с локальными оценками

Samsung увеличил квартальную чистую прибыль в 2,2 раза

Samsung увеличил квартальную чистую прибыль в 2,2 раза

FT сообщила о продаже долей Goldman в HeadHunter и Cian бывшим топ-менеджерам банка

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Brent подешевела до $84,85 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });