Реальные доходы населения Германии в 2022 г. упали на 4,1% из-за высокой инфляции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Средний размер номинальной заработной платы в Германии по итогам 2022 года увеличился на 3,4%, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это максимальное повышение показателя с начала его расчетов в 2008 года.

Однако из-за того, что потребительские цены взлетели на 7,9%, реальные доходы населения (с учетом инфляции) упали на 4,1%.

Таким образом, реальные доходы снизились по итогам третьего года подряд, отмечается в сообщении Destatis.