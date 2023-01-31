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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения РФ в январе

При этом показатель остается на повышенном уровне

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились, но остались в диапазоне повышенных значений апреля-декабря 2022 года, говорится в комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания, по данным опроса "инФОМ", в январе составили 11,6%, снизившись на 0,5 процентного пункта (п.п.) к декабрю. При этом в январе ожидания снизились у респондентов без сбережений, у подгруппы со сбережениями они остаются практически неизменными пятый месяц подряд.

Наблюдаемая населением инфляция в январе также продолжила уменьшаться, вернувшись к уровню мая-июня 2021 года. Ее медианная оценка составила 14,9% (-1,4 п.п. к декабрю 2022 года).

ЦБ отмечает продолжение сильного роста обеспокоенности респондентов удорожанием жилищно-коммунальных услуг (в свете индексации тарифов 1 декабря 2022 года). Кроме того, заметно выросла доля участников опроса, обеспокоенных ростом цен на лекарства, плодоовощную продукцию, электронику и стройматериалы.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий, согласно опросу ЦБ, в январе снизились после четырех месяцев роста, но остались на повышенном уровне.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике пройдет 10 февраля.

ЦБ отмечает, что на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными. Инфляция в РФ, по прогнозу Банка России, в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

ЦБ РФ
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