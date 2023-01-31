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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Аналитики Банка России ждут дальнейшего усиления проинфляционных рисков

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Наблюдавшийся последнее время пониженный рост потребительских цен может оказаться временным, начала формироваться тенденция к росту показателей устойчивого ценового давления, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

"В 2023 году ожидается дальнейшее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных. Бюджет начал становиться проинфляционным фактором вследствие увеличения бюджетного дефицита и его вклада в рост денежной массы", - отмечают аналитики ЦБ.

К числу проинфляционных рисков также добавились факторы, связанные с кредитованием и ростом реальных зарплат темпами, опережающими рост производительности, обращает внимание департамент ЦБ. "Возможная активизация потребительской активности на фоне растущих ликвидных сбережений домохозяйств и увеличения доходов темпами, опережающими темпы экономического роста, а также ослабление рубля несут проинфляционные риски. ДКП будет направлена на возврат инфляции к 4% в 2024 году", - подчеркивают эксперты.

Вместе с тем, они отмечают предпосылки к сохранению осторожного потребительского поведения из-за высокой неопределенности и повышенных геополитических рисков.

"Введенные в действие макропруденциальные лимиты, вероятно, ограничат проинфляционные риски в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Расшивка отдельных узких мест в импорте и производстве будет способствовать увеличению предложения товаров на рынке, смягчая проинфляционное давление со стороны спроса", - считают аналитики ЦБ.

В целом они не исключают постепенного усиления инфляционного давления на потребительском рынке в 2023 году по сравнению со второй половиной 2022 года.

Банк России
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