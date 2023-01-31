Группа "Аэрофлот" получит 11,6 млрд руб. на поддержку внутренних рейсов в зимнем сезоне

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании группы "Аэрофлот" получат 11,6 млрд рублей на возмещение расходов при полетах внутри РФ в ноябре 2022 - марте 2023 года, следует из протокола подведения итогов на предоставление субсидий.

Авиакомпания "Аэрофлот" получит 5 млрд руб., "Победа" - 4,1 млрд руб., "Россия" - 2,5 млрд руб.

В целом в рамках отбора, который проводила Росавиация, между всеми российскими авиакомпаниями распределялось 25,3 млрд руб.

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