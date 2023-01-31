ВВП Армении в 2022 году вырос на 14,2%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В 2022 году экономика Армении выросла на 14,2%, сообщил статистический комитет республики.

Потребительские цены в стране в прошлом году выросли на 8,6%, тогда как в 2021 году инфляция составила 7,2%.

Внешнеторговый оборот достиг $14,129 млрд (рост в 1,7 раза к 2021 году). Экспорт увеличился в 1,8 раза - до $5,360 млрд, импорт - в 1,6 раза, до $8,769 млрд.

Объем промышленного производства возрос на 7,8% - до 2,682 трлн драмов, сельхозпроизводство увеличилось на 0,4%, до 1,021 трлн драмов.

В сфере строительства зафиксирован рост на 12,5% - до 541,110 млрд драмов, в сфере торговли - на 17%, до 4,371 трлн драмов, в сфере услуг - на 28,2%, до 2,576 трлн драмов.

Объем выработки электроэнергии в стране в прошлом году вырос на 16,1% - до 8 млрд 907,9 млн кВт.ч.

В начале января премьер-министр республики Никол Пашинян говорил, что прогнозирует рост экономики Армении в 2022 году на уровне 12,5-13%. "Мы планировали рост в 2022 году на уровне 7%. Росту поспособствовал также приток российских граждан в Армению", - сказал он.

В госбюджете на 2023 год рост ВВП заложен на уровне 7%, размер инфляции определен на уровне 4% (с допустимыми колебаниями "плюс"/"минус" 1,5 процентного пункта).

В 2021 году ВВП Армении увеличился на 5,8%.

Официальный курс на 31 января - 395,67драма/$1.