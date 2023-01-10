Пашинян отметил вклад приехавших россиян в рост экономики Армении

В правительстве Армении ждут роста ВВП страны в 2022 году в пределах 13%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экономика Армении в 2022 году выросла на 12,5-13%, прогнозирует премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы планировали рост в 2022 году на уровне 7%. Росту поспособствовал также приток российских граждан в Армению", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, в 2023 году планируется рост ВВП на уровне 7%.

В 2021 году ВВП Армении вырос на 5,8%. В III квартале 2022 года экономика страны увеличилась на 14,8% в годовом измерении. В течение года годовой прогноз властей по ВВП пересматривался несколько раз из-за роста в сфере услуг, который председатель ЦБ Мартин Галстян объяснял в том числе "фактором присутствия в республике иностранных визитеров".