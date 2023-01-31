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Россельхозбанк увеличил уставный капитал на 17,6 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство увеличило капитал Россельхозбанка (РСХБ) на 17,6 млрд рублей, до 522,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка - крупнейшего кредитора агро-промышленного комплекса.

Уставный капитал РСХБ увеличен ради поддержания финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса, говорится в сообщении.

Докапитализация позволит Россельхозбанку увеличить объемы поддержки АПК.

В 2022 году банк выделил на поддержку сельского хозяйства более 1,5 трлн рублей. Объем выданных по льготной ставке средств на сезонные работы превысил 512 млрд рублей, что на 44% выше результата 2021 года. Доля средств, выданных на сезонные работы по льготной ставке, составила 73%. В целом на сезонные полевые работы банк выдал почти 700 млрд рублей, что на 32% превышает результат 2021 года. В выдачах кредитов на сезонные полевые работы доля банка на рынке составляет около 70%.

Правительство в декабре 2022 года выпустило распоряжение о докапитализации РСХБ, но в документе была указана другая сумма - 5 млрд рублей. Докапитализация РСХБ из резервного фонда правительства в этом году обеспечит дополнительный прирост выдаваемых им кредитов в 2023 году не менее чем на 20 млрд рублей и дополнительный прирост кредитного портфеля банка в сфере АПК не менее чем на 13,3 млрд рублей на конец следующего года, говорилось в сообщении правительства.

В 2021 году правительство направило на докапитализацию банка 35 млрд рублей, в 2020 году - 30,5 млрд рублей.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.

Россельхозбанк Росимущество
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