Обанкротившийся завод "Росскат" подозревается в неуплате налогов на 1,3 млрд руб.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Самарские следователи возбудили уголовное дело по признакам уклонения АО "Росскат" (Самарская область, ранее занималось переработкой меди и выпуском кабелей) от уплаты налогов на сумму более 1,282 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года руководство "Росската" умышленно занижало сумму налогооблагаемой базы, заключая фиктивные договоры на переработку давальческого медьсодержащего сырья с несколькими организациями.

"В инспекцию были предоставлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, с включенными заведомо ложными сведениями. В результате компания уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 1,282 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Налоговая и учредительная документация "Росската" изъяты, назначены необходимые судебные экспертизы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области при содействии сотрудников СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.

Ранее сообщалось, что "Росскат" перешел на баланс банка "Траст" (на его базе ЦБ РФ создал банк непрофильных активов) в марте 2019 года вместе с активами Автовазбанка. В марте 2021 года последовало банкротство предприятия, инициированное Сбербанком.

В настоящее время суд по заявлению конкурсного кредитора – банка "Траст" наложил арест на имущество и денежные средства бывшего владельца "Росската" Николая Тарана, а также ООО "Росскат-Капитал", принадлежащего Любови Лямшевой, на сумму в пределах 7,5 млрд рублей.

"Росскат" осуществлял переработку меди, выпускал прокат медной катанки и изготавливал кабельно-проводниковую продукцию.