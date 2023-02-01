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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В России с 1 февраля проиндексировали ряд социальных выплат, пособий и компенсаций

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексированы на 11,9% с 1 февраля, это предусмотрено постановлением правительства РФ от 30 января, опубликованном на портале правовой информации.

Индексация затрагивает пособия для семей с детьми, материнский капитал, выплаты инвалидам и ветеранам, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, компенсации для граждан, пострадавших от радиации, в том числе из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС и многие другие.

Так размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей Это на 62,5 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. В свою очередь, маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысяч рублей, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Ежегодно с 1 февраля устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Правительство РФ
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