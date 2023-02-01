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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Средневзвешенная доходность ОФЗ 52004 составила на аукционе 3,33%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,7198% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых, сообщил Минфин.

Всего было продано бумаг на общую сумму 15,874 млрд рублей по номиналу при спросе 70,825 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 15,015 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 93,69% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин ОФЗ
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