Segezha Group создала свою IT-компанию

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") учредил собственную IT-компанию, которая уже приступила к работе и займется централизованным управлением корпоративными информационными системами.

"В Кирове начала работу дочерняя компания Segezha Group ООО "Сегежа цифровые решения" (Segezha Digital Solutions LLC). На днях новое юридическое лицо получило государственную аккредитацию Минцифры России", - говорится в пресс-релизе холдинга.

Компания будет заниматься анализом и внедрением информационных технологий, разработкой программного обеспечения, поиском точек роста бизнеса за счет внедрения цифровых решений, а также автоматизацией бизнес-процессов холдинга.

"В дальнейшем планируется сотрудничество с партнерами из лесопромышленной отрасли России и дружественного зарубежья", - отмечается в сообщении.

"Проект – уникальный по процессному и функциональному охвату. В компании созданы цифровые инструменты для аналитики больших данных с функцией систематизации информации. Совместно с Общим центром обслуживания IT-компания планирует унификацию и стандартизацию бизнес-процессов, а также процессов цифровой трансформации и автоматизации на всех предприятиях группы. Это ощутимо повысит операционную эффективность", - цитирует пресс-служба вице-президента по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Игоря Козлова.

ООО "Сегежа цифровые решения" зарегистрировано в Кирове в ноябре 2022 года.

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".