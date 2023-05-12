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Совет директоров Segezha 19 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group (находится под контролем АФК "Система"), как ожидается, рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 2022 год на заседании 19 мая, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Действующая дивидендная политика Segezha предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, а с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF.

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Вместе с тем, компания закончила 2022 год падением чистой прибыли по МСФО на 60%, до 6,1 млрд рублей, сокращением OIBDA на 16%, до 24,7 млрд рублей. На этом фоне менеджмент Segezha в апреле высказывал мнение, что к принятию решения о распределении прибыли прошлого года следует подходить взвешенно, принимая во внимание стоящие перед компанией задачи и учитывая рекордные дивидендные выплаты за 2021 год.

В 2021 году совокупный размер дивидендов значительно превысил предусмотренный дивполитикой объем: за 9 месяцев компания выплатила 6,59 млрд рублей (0,42 рубля на акцию), затем дополнительно за весь год - 10,041 млрд рублей (0,64 рубля на акцию). В 2022 году Segezha промежуточные дивиденды не объявляла.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

Segezha
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