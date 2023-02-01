Поймай меня, если сможешь – наладить контроль за противодействием price cap на нефть будет непросто. Обзор

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство возложило на российские нефтяные компании ответственность за неприменение ценового потолка в экспортных контрактах, причем вплоть до конечного потребителя. Поставки за рубеж теперь должны сопровождаться дополнительными документами, а информация о контрактах – передаваться властям, в том числе для мониторинга стоимости сырья на внешних рынках. По мнению отраслевых экспертов, опрошенных "Интерфаксом", компаниям будет достаточно сложно отследить неисполнение price cap до конечного потребителя.

Price cap (потолок цен - ИФ) на нефть и нефтепродукты введен странами G7 и ЕС и позволяет компаниям этих стран перевозить российскую нефть, только если она продается по цене не выше установленного ими лимита. Для нефти c 5 декабря 2022 года он установлен на уровне $60 за баррель, по нефтепродуктам – еще не определен. Одновременно с 5 декабря 2022 года действует эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, с 5 февраля - на импорт нефтепродуктов.

По данным Минфина, в январе стоимость российской нефти сорта Urals (на базисе CIF - ИФ) составляла $49,48 за баррель, то есть с дисконтом к сорту Brent в 41%, а в декабре - $50,47 за баррель, то есть со скидкой в 38% к Brent.

Россия считает установление потолка нерыночным инструментом. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать нефть в рамках price cap, правительство выпустило постановление, разъясняющее условия применения указа.

Вместо плевков в потолок

Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник, вступил в силу 1 февраля. С этого дня компании и физические лица, заключившие контракты на поставку нефти за рубеж, должны следить за отсутствием положений о price cap в договорах. Кроме того, российские экспортеры должны обеспечить мониторинг неприменения механизма вплоть до конечного покупателя.

В случае выявления в контрактах упоминания price cap, экспортеры должны в течение пяти рабочих дней направить информацию в таможенный орган и Минэнерго, в течение 30 календарных дней принять меры по устранению нарушения, затем в течение еще пяти дней направить уведомление о его устранении либо указать, что это невозможно.

Поставщики также обязаны предоставлять в таможенный орган при декларировании контракт на поставку товаров, в соответствии с которым определяется цена на нефть, а также заявление, подтверждающее отсутствие там положений о применении price cap.

Таможенные органы в случае выявления при декларировании товаров случаев использования механизма price cap должны принять меры по запрету вывоза нефти по таким договорам до дня устранения условий, в соответствии с которыми такое решение принято. Если поставщик уведомит таможенный орган, что устранить нарушение о price cap невозможно, ведомство должно запретить экспорт по данному контракту последующих поставок.

"В случае выявления нарушений будут приниматься меры по запрету поставок на экспорт тем контрагентам, которые будут применять специальные меры, которые введены европейскими, западными странами о потолке цен. Это в интересах России, чтобы ограничить действие нерыночных инструментов, которые могут повлиять на ситуацию не только по реализации российской нефти, но и на ситуацию на нефтяном рынке", - пояснял суть постановления вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Поставщики должны по запросу Минэнерго представлять ведомству копии контрактов и дополнений к ним, а также документы, регламентирующие порядок проведения участником внешнеэкономической деятельности мониторинга неприменения price cap до конечного покупателя. По итогам каждого месяца, не позднее 5-го числа, нефтекомпании должны сообщать властям о фактическом исполнении экспортных договоров, а также предоставлять информацию о покупателях и способах доставки товара, включая особенности страхования и логистики.

Кроме того, до 1 марта, в том числе на основе полученной информации, Минэнерго по согласованию с Минфином должно утвердить новый порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

Миссия невыполнима?

По мнению аналитика банка "Открытие" Алексея Кокина, уследить за "мелким шрифтом" в коммерческих контрактах на поставку нефти, в том числе на ее перепродажу, практически невозможно.

"Некоторые сегменты нефтяного рынка закрыты для внешних наблюдателей и относительно прозрачны только для участников. Полагаться на данные участников рынка имеет смысл, если у них есть стимулы к предоставлению полной и достоверной информации. В противном случае - предпочтительнее внешние наблюдатели с опытом исследования рынка, такие как ценовые агентства", - отмечает он.

Директор практики "Разведка и добыча нефти и газа" "Выгон Консалтинг" Сергей Клубков соглашается, что исполнение требований правительства маловероятно. "Поэтому Минфин рассматривает введение фиксированной скидки $10-15/барр. к цене Brent при определении цены для целей налогообложения. Это побудит компании саморегулироваться и минимизировать скидки при продаже нефти на экспорт", - сказал Клубков.

Между тем, по словам источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, мониторинг цен в рамках этого постановления не предназначен для формирования налогообложения. Задача данного мониторинга - проведение сравнительного анализа экспортных цен реализации нефти в разрезе отдельных компаний и направлений поставок.

Согласно положению о применении price cap, механизм распространяется только на нефть с момента ее отгрузки в России морским транспортом до первой продажи на суше "в юрисдикции, отличной от Российской Федерации". В то же время по пути нефть может несколько раз поменять покупателя.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что отследить использование ценового потолка в экспортных контрактах проще не с помощью анализа документов, а отслеживая пути доставки сырья через сервисы определения геопозиции судов.

"Единственный маркер, который действительно говорит о том, транспортируется российская нефть в рамках системы предельных цен или нет, - это ее перевозка западными компаниями. Система отслеживания всей цепочки поставок должна быть двухуровневая. Это и проактивная проверка: когда вы собираетесь не выпустить те объемы нефти, которые пытаются продать в рамках системы предельных цен. Но, если вас обманули, подделали документы, коррумпировали чиновников и эти объемы вышли за пределы РФ, то, какой смысл продавать эти объемы вне этой системы, если они не транспортируются западными компаниями. Эти объемы могут везтись какой-нибудь, к примеру, греческой фирмой, и тут уже можно предъявлять претензии", - сказал Фролов.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им.Губкина Вячеслав Мищенко убежден, что российские нефтекомпании будут внимательно следить за своими контрагентами.

"Это будет проявляться в переговорах, как они себя ведут, упоминают ли они о ценовом потолке, и, соответственно, привязываются ли исключительно к существующим глобальным рыночным механизмам. Если экспортеры будут выдерживать эту линию, а они будут, потому что это под контролем правительства и есть указ президента, думаю, никаких подводных камней не будет. Будет одна логика и один подход к экспорту", - сказал Мищенко.

Мониторинг – только для анализа рынков

Новый порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт, необходим для анализа зарубежных рынков, убеждены аналитики. По мнению Клубкова, эти данные не будут использоваться для создания отечественного индикатора цены, который будет применяться в налогообложении. "Сейчас ценообразование на российскую нефть носит не рыночный характер, применять ценовые котировки на основе нерыночных бенчмарков и использовать их для целей определения цены для налогообложения некорректно", - отметил эксперт.

В свою очередь, Кокин - так же, как и его коллега - сомневается, что такой подход к формированию отечественного индекса возможен. По его мнению, если это произойдет, то у нефтяных компаний появится стимул занижать цены по котировке FOB (free on board).

"Подобное практиковалось в других отраслях в 1990-е годы, с фискальной точки зрения это проигрышный подход. Идея использовать цены на торгуемые маркеры - Brent или Oman/Dubai - с поправкой на дисконт более перспективна. Она несет риск перегрузить сектор налогами и спровоцировать падение добычи, зато стимулирует компании максимизировать удельную экспортную выручку", - считает Кокин.

При этом Фролов, напротив, убежден, что данные мониторинга должны лечь в основу изменений в налоговом законодательстве, которые, по его мнению, назрели уже давно. "Необходимо отвязать определение нашей экспортной пошлины на нефть и наш налог на добычу полезных ископаемых от несуществующих цен в Роттердаме и порту Аугуста", - считает он.