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Brent подорожала до $83,55 за баррель после обвала накануне

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти активно растут утром в четверг, восстанавливаясь после падения до минимумов за три недели накануне на данных об очередном росте запасов топлива в США.

К 8:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,86%), до $83,55 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,62 (3,1%), до $82,84 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,76 (0,99%), до $77,17 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,46 (3,1%), до $76,41 за баррель, минимума с 10 января.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Товарные резервы бензина выросли на 2,58 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Эксперты ждали увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн.

"Данные Минэнерго указали на неожиданный рост запасов всех видов топлива", - сказал управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Слабость нефтяного рынка вполне может продлиться, и дополнительные снижения станут возможностью для открытия длинных позиций, добавил он.

Также в среду стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Ключевым событием для мировых рынков стало первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и сообщил, что ждет новых повышений ставки с целью возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

"Эти заявления прозвучали довольно по-ястребиному", - отметил Захир из Tyche Capital.

Brent WTI ОПЕК Минэнерго США ФРС
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