Инфляция в США остается выше долгосрочного целевого уровня ФРС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня Федеральной резервной системы, который составляет 2%, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания.

По его словам, "нужно существенно больше доказательств того, что инфляция замедляется", сообщает MarketWatch. "Нам предстоит еще много работы", - добавил он.

Ценовая стабильность является краеугольным камнем экономики, отметил председатель Федрезерва. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в среду была ожидаемо повышена на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых. Это максимальный уровень с 2007 года.

Глава ФРС сказал, что хорошей новостью является замедление инфляции без ухудшения ситуации на рынке труда.

Он заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) на заседании обсуждали возможность подъема ставки еще несколько раз до того, как сделать паузу. При этом ФРС не рассматривает возможность приостановки повышения стоимости кредитования на какое-то время, а затем возобновления подъема ставки.

Пауэлл сказал, что единственным путем для Конгресса США является увеличение лимита госдолга. "Не думайте, что ФРС сможет защитить экономику в случае дефолта", - заявил он.