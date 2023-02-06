Экс-министр финансов отметил рост вероятности "мягкой посадки" экономики США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Шансы на то, что Федрезерв сможет побороть высокую инфляцию, не нанеся значительного ущерба американской экономике, увеличились в последние месяцы, полагает бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

Саммерс еще в начале 2021 года одним из первых среди известных экономистов предупредил, что центробанки недооценивают риски стабильно высокой инфляции. В сентябре 2022 года он отметил, что вероятность "мягкой посадки" в американской экономике крайне мала. Однако с тех пор он стал смотреть в будущее с большим оптимизмом.

"Говоря о мягкой посадке, я часто цитировал слова Сэмюэля Джонсона (британский автор 18-го века - ИФ) про второй брак, который является торжеством надежды над опытом, - сказал Саммерс телеканалу CNN. - Но иногда надежда действительно одерживает верх над опытом. Сейчас кажется более вероятным, что мы сможем добиться мягкой посадки, чем несколько месяцев назад".

Вместе с тем инфляция в США все еще "невообразимо высока" по сравнению с уровнями трехлетней давности, и её снижение до целевых 2% будет непростой задачей, добавил Саммерс.

Также он прокомментировал вышедшие на прошлой неделе данные, указавшие на активный рост числа рабочих мест в американской экономике и падение безработицы до 3,4%, что является минимальным значением за 54 года.

По мнению Саммерса, некоторый рост безработицы в ближайшее время может помочь борьбе с инфляцией, поскольку "практически все экономические теории" указывают, что продолжительный период столь низкой безработицы может укоренить высокую инфляцию, и "нам придется жить с такой инфляцией еще долгое время".