На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг открылись ростом вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми решениями Федрезерва США по ставке; лидировали в росте бумаги золотодобытчиков на фоне подорожания золота.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до2243,68 пункта; индекс РТС вырос на 1%, до 1012,42 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар подешевел на 39 копеек, до 69,81 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+4,2%), Polymetal (+3,5%), "Яндекса" (+2,6%), расписки OZON (+1,9%), бумаги "Московской биржи" (+1,5%), Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "ММК" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), UC Rusal (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отметка 2250 пунктов по индексу МосБиржи выступает техническим препятствием, однако в случае ее преодоления есть возможность роста еще порядка 5%. Тем не менее, сильных катализаторов для продолжения поступательного движения вверх пока не появилось. В четверг взгляды инвесторов будут прикованы к решению по ставке ЕЦБ - ожидается повышение на 50 б.п., до максимального уровня с 2008 года. В фокусе также будет выступление главы ЕЦБ.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи в четверг возьмет паузу в росте, проведя день на ранее достигнутых значениях - немного ниже 2250 пунктов. Спросом будут пользоваться акции "Русала" на фоне сообщений Росстата, что производство первичного алюминия в 2022 году выросло на 18% г/г.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, участники сделки ОПЕК+ ожидаемо сохранили лимиты добычи - участники соглашения не увидели необходимости в увеличении добычи с учетом нормальной ситуации с поставками нефти на мировой рынок. Рост запасов сырья в США оказал давление на котировки, однако реакцию рынка можно считать довольно слабой, вероятно, вскоре цена Brent вернется в диапазон $85-90 за баррель благодаря усилению спроса в Китае.

На российском рынке акций в четверг ожидается смешанная динамика blue chips. Внешний и новостной фон остается спокойным. Ориентир для индекса МосБиржи - коридор 2230-2250 пунктов, полагает Ващенко.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи ранее рос 4 сессии подряд, но пока не смог преодолеть сильное сопротивление 2250 пунктов. Сильно разочаровала нефть, которая упала на статистике о росте запасов в США и решении ОПЕК+ не менять квоты добычи.

Главным удивлением стала реакция западных рынков на итоги заседания ФРС США: регулятор ожидаемо повысил ставку на 0,25 п.п., но при этом заявил, что "потребуются дальнейшие повышения ставки". Глава Федрезерва Джером Пауэлл усугубил ситуацию, сказав, что не стоит рассчитывать на снижение ставки в этом году. Ранее на рынке были сильны ожидания, что ФРС даст намеки на скорое сворачивание программы жесткой денежно-кредитной политики. Несмотря на этот пессимизм, американский рынок акций вырос, а индекс доллара снизился на 1% (ниже 101 пункта).

Однако очень часто первая реакция рынка на ФРС бывает ложной. Не исключено, что в четверг в Штатах произойдет коррекция, сопровождаемая ростом доллара. Российскому рынку акций также хорошо бы скорректироваться перед повторным штурмом 2250 пунктов, который может быть более удачным. Причин для роста индекса МосБиржи в четверг пока не видно, считает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,02-2% во главе с Nasdaq, который достиг пика с середины сентября на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня центробанка, который составляет 2%. По его словам, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Пауэлл также отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался", отмечает MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Инфляция в Южной Корее увеличилась в январе до 5,2% в годовом выражении по сравнению с 5% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Это самый высокий показатель за три месяца. Эксперты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 4,95%, согласно Trading Economics. В помесячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,8% против подъема на 0,2% в декабре.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне до 3-недельного минимума на данных об очередном росте запасов топлива в США.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до $83,31 за баррель (-3,1% в среду). Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 0,7%, до $76,94 за баррель (-3,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,5 млн).

Также в среду стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.