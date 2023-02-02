Сбербанк начал продавать наличные дирхамы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил услугу по купле-продаже наличных дирхамов (валюта Объединенных Арабских Эмиратов, ОАЭ), изучает возможность запуска операций с этой валютой в безналичной форме, говорится в сообщении банка.

Сервис реализуется в тестовом режиме, чтобы понять востребованность такой услуги. Сейчас приобрести наличные дирхамы можно в пяти отделениях банка в Москве. Если спрос на эту валюту окажется высоким, Сбербанк увеличит число отделений, где можно ее приобрести.

"ОАЭ - с одной стороны популярное туристическое направление для россиян, с другой, активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США. Поэтому я думаю, что наша новая услуга будет пользоваться спросом и по мере его роста будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой. Также мы рассматриваем возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде", - заявил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков, слова которого приводятся в сообщении.