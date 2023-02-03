Sanofi увеличила квартальную чистую прибыль на 29%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года французская фармацевтическая компания Sanofi SA увеличила чистую прибыль на 29% и повысила размер дивидендов.

В октябре-декабре чистая прибыль компании выросла до 1,46 млрд евро с 1,13 млрд евро годом ранее.

Выручка Sanofi увеличилась на 7,4%, до 10,73 млрд евро с 9,99 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне 10,96 млрд евро, пишет MarketWatch.

Прибыль от основных операций - внимательно отслеживаемый показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы - в минувшем квартале составила 2,14 млрд евро по сравнению с 1,73 млрд евро годом ранее.

Показатель в расчете на акцию вырос на 24%, до 1,71 евро.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 2,13 млрд евро, прибыль в расчете на акцию - на уровне 1,70 евро.

В 2023 году компания ожидает рост прибыли от основных операций в расчете на акцию на 1-3% (low-single digits) без учета колебаний валютных курсов.

Кроме того, Sanofi увеличила годовые дивиденды на 6,9%, до 3,56 евро.