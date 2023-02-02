Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в декабре 2022 года на 16,7% по сравнению с ноябрем - до 0,9 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Объем германского экспорта в РФ в позапрошлом месяце был на 59,8% ниже, чем в декабре 2021 года.

Импорт из России в декабре практически не изменился по сравнению с ноябрем и составил 1,6 млрд евро.

В 2022 году в целом поставки германской продукции в РФ упали на 43,7%, до 14,9 млрд евро, а импорт Германией российских товаров увеличился на 6,5%, до 35,3 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в декабре составил 127,4 млрд евро, что на 6,3% ниже уровня ноября, но на 5,9% выше показателя декабря 2021 года.

Объем импорта сократился на 6,1% в помесячном исчислении, до 114,2 млрд евро, но был на 3,2% выше, чем годом ранее.

Торговый профицит ФРГ составил 9,7 млрд евро по сравнению с 6,3 млрд евро годом ранее.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в декабре уменьшился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, в страны еврозоны - на 3,2%. Поставки в государства, не входящие в ЕС, опустились на 9,1%.

Импорт из ЕС в позапрошлом месяце упал на 4,8%, из еврозоны - на 4,9%, из третьих стран - на 7,4%.