"Газпром" 7 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 30 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" 7 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001Р-08 объемом не менее 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия не выше 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 10 февраля.

В предыдущий раз с рублевым выпуском "Газпром капитал" выходил в ноябре 2022 года - тогда компания разместила 3-летний выпуск бондов на 30 млрд рублей по ставке 9,15% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на 70 млрд рублей, 10 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 135 млрд рублей и два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей.