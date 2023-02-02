Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Фармацевтическая компания Merck увеличила годовую прибыль на 11%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. в 2022 году увеличила чистую прибыль на 11%, до $14,52 млрд, прибыль без учета разовых факторов выросла на 39%, до $7,48 на акцию. Годовая выручка компании повысилась на 22%, до $59,3 млрд.

В IV квартале выручка компании выросла на 2% и составила $13,83 млрд против $13,52 млрд за аналогичный период предыдущего года. Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 8%.

Чистая прибыль компании за квартал уменьшилась до $3,02 млрд с $3,76 млрд, что обусловлено преимущественно более низкими ставками налогов в четвертом квартале 2021 года, а также неблагоприятными колебаниями валютных курсов.

Прибыль в расчете на акцию Merck в октябре-декабре сократилась до $1,18 с $1,48 годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,62 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,53 на акцию.

Выручка фармацевтического подразделения Merck увеличилась на 1%, до $12,18 млрд. Реализация самого продаваемого препарата компании Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, подскочила на 19%, до $5,45 млрд (прогноз рынка - $5,51 млрд).

Выручка подразделения по выпуску ветеринарных препаратов снизилась на 2%, до $1,23 млрд.

По прогнозу Merck, в 2023 году ее скорректированная прибыль составит $6,8-6,95 на акцию, выручка - $57,2-58,7 млрд. Аналитики в среднем ожидают эти показатели на уровне $7,33 на акцию и $57,94 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Merck выросла на 35%.

Merck США Keytruda
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

Международные резервы РФ с 20 по 27 января выросли на $3,1 млрд

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

Shell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

РФ в 2022 году в 1,5 раза увеличила экспорт рыбной продукции в Китай

Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году

Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году

Туроператорам больше не продлят отсрочку по долгам за отмененные туры

Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% в Салыме

Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% в Салыме
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });