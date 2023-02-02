Фармацевтическая компания Merck увеличила годовую прибыль на 11%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. в 2022 году увеличила чистую прибыль на 11%, до $14,52 млрд, прибыль без учета разовых факторов выросла на 39%, до $7,48 на акцию. Годовая выручка компании повысилась на 22%, до $59,3 млрд.

В IV квартале выручка компании выросла на 2% и составила $13,83 млрд против $13,52 млрд за аналогичный период предыдущего года. Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 8%.

Чистая прибыль компании за квартал уменьшилась до $3,02 млрд с $3,76 млрд, что обусловлено преимущественно более низкими ставками налогов в четвертом квартале 2021 года, а также неблагоприятными колебаниями валютных курсов.

Прибыль в расчете на акцию Merck в октябре-декабре сократилась до $1,18 с $1,48 годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,62 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,53 на акцию.

Выручка фармацевтического подразделения Merck увеличилась на 1%, до $12,18 млрд. Реализация самого продаваемого препарата компании Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, подскочила на 19%, до $5,45 млрд (прогноз рынка - $5,51 млрд).

Выручка подразделения по выпуску ветеринарных препаратов снизилась на 2%, до $1,23 млрд.

По прогнозу Merck, в 2023 году ее скорректированная прибыль составит $6,8-6,95 на акцию, выручка - $57,2-58,7 млрд. Аналитики в среднем ожидают эти показатели на уровне $7,33 на акцию и $57,94 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Merck выросла на 35%.