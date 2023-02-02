Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.
Здание ЕЦБ во Франкфурте
Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам – до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 3,25%.

"Совет управляющих намерен продолжать повышение ставок устойчивыми темпами и удерживать их на уровне, существенно ограничивающем экономическую активность, чтобы добиться возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю", - отмечают в ЕЦБ.

"Ввиду сохраняющегося инфляционного давления совет управляющих намерен поднять ставки еще на 50 б.п. на заседании в марте, а уже затем будет оценивать дальнейшее направление денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении.

В любом случае, решения Центробанка зависят от появляющихся данных и принимаются на каждом отдельном заседании, подчеркивает регулятор.

ЕЦБ в четверг также принял решения относительно условий программы нормализации баланса, увеличившегося почти до 5 трлн евро после многолетнего выкупа активов. Детали программы будут опубликованы позднее в четверг отдельным пресс-релизом.

Как говорилось в декабре, портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP), будет уменьшаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего регулятор определит дальнейшие темпы его сокращения.

ЕС Европейский центральный банк ЕЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

Международные резервы РФ с 20 по 27 января выросли на $3,1 млрд

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

Shell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

РФ в 2022 году в 1,5 раза увеличила экспорт рыбной продукции в Китай

Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году

Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году

Туроператорам больше не продлят отсрочку по долгам за отмененные туры

Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% в Салыме

Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% в Салыме
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });