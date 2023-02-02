ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

Здание ЕЦБ во Франкфурте Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам – до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 3,25%.

"Совет управляющих намерен продолжать повышение ставок устойчивыми темпами и удерживать их на уровне, существенно ограничивающем экономическую активность, чтобы добиться возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю", - отмечают в ЕЦБ.

"Ввиду сохраняющегося инфляционного давления совет управляющих намерен поднять ставки еще на 50 б.п. на заседании в марте, а уже затем будет оценивать дальнейшее направление денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении.

В любом случае, решения Центробанка зависят от появляющихся данных и принимаются на каждом отдельном заседании, подчеркивает регулятор.

ЕЦБ в четверг также принял решения относительно условий программы нормализации баланса, увеличившегося почти до 5 трлн евро после многолетнего выкупа активов. Детали программы будут опубликованы позднее в четверг отдельным пресс-релизом.

Как говорилось в декабре, портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP), будет уменьшаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего регулятор определит дальнейшие темпы его сокращения.