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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Лагард заявила, что ЕЦБ не закончил с повышением ставок

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания.

"При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к двухпроцентному целевому показателю, - сказала она. - Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами".

Лагард отметила, что баланс рисков как для экономического роста в еврозоне, так и для инфляции, стал более благоприятным.

По словам главы ЕЦБ, серьезной угрозой для европейской экономики по-прежнему остается ситуация на Украине, создающая риск повышения цен на энергоносители и продукты питания. Кроме того, ослабление мировой экономики, если оно окажется более существенным, чем ожидается в данный момент, может ограничить рост в еврозоне.

В качестве дополнительного фактора риска Лагард выделила возможность увеличения заболеваемости COVID-19 в мире и соответствующие проблемы в цепочках поставок, к которым это может привести.

"В то же время энергетический кризис в еврозоне может сойти на нет быстрее, чем ожидалось, и европейские компании, возможно, сумеют более быстро адаптироваться к сложной международной обстановке. Это приведет к более высоким темпам экономического роста, чем ожидается сейчас", - заявила она.

Говоря о ситуации с инфляцией, Лагард отметила, что быстрый экономический подъем в Китае может дать новый толчок ценам на сырьевые товары. Однако, если снижение цен на энергоносители, которое фиксируется в последние месяцы, продолжится, инфляция в еврозоне будет замедляться быстрее, чем ожидается в данный момент.

"Дальнейшее ослабление спроса в экономике также будет способствовать снижению инфляционного давления", - добавила Лагард.

Ранее ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг: базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%.

При этом регулятор заявил, что намерен поднять ставки еще на 50 б.п. на заседании в марте, а уже затем будет оценивать дальнейшее направление денежно-кредитной политики.

Лагард отметила, что текущий уровень ставок не позволяет сдержать экономическую активность в достаточной мере для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю. И даже после мартовского подъема ставки не будут находиться на необходимых уровнях, подчеркнула она.

Курс евро к доллару опустился после заседания ЕЦБ и пресс-конференции Лагард. По данным на 17:50 по московскому времени он понизился до $1,0925 по сравнению с $1,0991 до публикации итогов заседания.

ЕЦБ Кристин Лагард
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