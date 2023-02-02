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Число увольнений в компаниях США в январе было максимальным для этого месяца с 2009 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Работающие в США компании в январе объявили о сокращении числа рабочих мест на 102 943, что является максимальным показателем для этого месяца с 2009 года, сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas.

Если учитывать все месяцы, то количество увольнений в прошлом месяце стало самым значительным с сентября 2020 года.

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В январе относительно декабря число уволенных выросло в 2,4 раза, по сравнению с январем прошлого года - в 5,4 раза.

"Сейчас мы находимся по другую сторону от той лихорадки с наймом, которая была в годы пандемии, - отмечает эксперт по вопросам труда и старший вице-президент Challenger Эндрю Челленджер. - Компании готовятся к экономическому спаду, сокращая работников или замедляя прием на работу".

В наибольшей степени увольнения затронули технологическую отрасль, где компании в январе объявили о намерении сократить 41 829 рабочих мест, что в 2,6 раза больше декабрьского показателя. В первый месяц 2021 года было сокращено всего 72 человека.

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На втором месте находятся ритейлеры, которые уволили 13 тыс. человек против 391 год назад, на третьем представители финансовой отрасли - 10 603против 696.

При этом в январе компании объявили о планах нанять 32 764 сотрудников, в основном в сфере развлечений и отдыха, говорится в сообщении Challenger. Это на 37% меньше декабрьского показателя и на 58% ниже уровня января 2021 года.

Как сообщалось, по итогам 2022 года компании в США уволили 363 824. сотрудников. Это на 13% больше, чем в 2021 году, когда был зафиксирован минимальный показатель сокращений с начала ведения расчетов в 1993 году.

США
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