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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Globaltrans выкупит 5,8 тыс. цистерн у своей "дочки" Spacecom и продаст долю в ней

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская железнодорожная группа Globaltrans до конца февраля проведет реструктуризацию своего бизнеса нефтеналивных цистерн для оптимизации операционных процессов и повышения гибкости в сегменте перевозки нефтепродуктов и нефти.

По сообщению компании, реструктуризация позволит объединить операционные и арендные компетенции Globaltrans в рамках ключевой дочерней компании, занимающейся оперированием цистернами и локомотивами ООО "БалтТрансСервис" (БТС, 100% у Globaltrans).

В частности, БТС выкупит у AS Spacecom (65,25% дочерняя арендная компания группы) 5,8 тыс. нефтеналивных цистерн. Затем Globaltrans продаст свои 65,25% в Spacecom (включая 680 цистерн, оставшихся в собственности) ее миноритарному акционеру.

Ожидаемый отток денежных средств на уровне группы, связанный с этими сделками, составит около 60 млн евро.

AS Spacecom, включая ее 100% "дочку" AS Spacecom Trans, зарегистрированы в Эстонии, занимаются сдачей в аренду нефтеналивных цистерн в странах СНГ.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании – Никите Мишину и Андрею Филатову – принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву – 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева – 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева – 3,1%. Под контролем менеджмента – 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float – 56,8% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).

Globaltrans Spacecom
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