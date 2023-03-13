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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Sanofi купит американскую фармкомпанию Provention Bio за $2,9 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Французский производитель лекарственных препаратов Sanofi SA достиг соглашения о покупке американской биофармацевтической компании Provention Bio Inc. за $2,9 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Sanofi, она заплатит $25 за акцию Provention – в 3,8 раза выше стоимости бумаг компании на закрытии торгов в минувшую пятницу. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года.

Главным активом Provention является препарат TZIELD, единственный одобренный регуляторами США метод лечения, призванный замедлить наступление третьей стадии диабета 1-го типа.

Sanofi Provention Bio
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