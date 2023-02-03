Фьючерсы на индексы США снижаются на слабых финансовых отчетах IТ-гигантов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы опускаются в пятницу вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon, Apple и Alphabet.

Акции Apple Inc. на предварительных торгах дешевеют на 1,3%. Производитель iPhone в первом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на 13,4%, выручку - на 5,5%, при этом оба показателя не оправдали прогнозов экспертов.

Цена бумаг Alphabet Inc. упала на 3,8% на новости о том, что холдинговая компания Google увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года лишь на 1% на фоне сокращения доходов от рекламы.

Капитализация крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. снизилась на 4,8%. Компания отчиталась о самом низком показателе чистой прибыли в четвертом квартале с 2014 года и о рекордном годовом убытке.

"Акции техсектора, по крайней мере крупнейших его представителей, показывают смешанную динамику. В целом можно сказать, что у Tesla, Netflix и Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) все в порядке, тогда как Microsoft, Apple, Amazon и Google разочаровали инвесторов, - сказала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. - Хватит ли этого баланса для того, чтобы удержать индекс Nasdaq в позитивном тренде? Возможно, нет".

3 февраля стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тысяч. Результат оказался существенно выше прогнозов: опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали рост на 188 тысяч, респонденты Trading Economics - на 185 тысяч, MarketWatch - на 187 тысяч.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Позитивные статданные свидетельствуют об устойчивости американского рынка труда и экономики в целом, однако они могут быть восприняты рынком как аргумент в пользу дальнейших повышений процентных ставок.

В последние сутки свои квартальные отчеты опубликовали еще несколько крупных компаний.

Американский автопроизводитель Ford Motor в минувшем квартале сократил чистую прибыль в 9,4 раза, а скорректированная прибыль не оправдала прогнозов аналитиков. Акции компании дешевеют на 6,8%.

Котировки бумаг Qualcomm Inc. опускаются на 2,3%, поскольку один из ведущих в мире производителей полупроводниковых компонентов зафиксировал снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале на 34% и сократил выручку на 12%.

Рыночная стоимость Starbucks Corp. уменьшилась на 2,2%. Сеть кофеен увеличила выручку в прошлом финквартале на 8,2%, однако показатель оказался хуже прогнозов рынка в связи с падением продаж в Китае.

Котировки ритейлера Nordstrom Inc. взлетели почти на 30% на слухах, что инвестор-активист Райан Коэн приобрел значительную долю в компании и намерен добиться пересмотра состава совета директоров.

Значение мартовского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 16:33 мск понизилось на 0,39% и составило 33964 пункта. Котировка мартовского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 опустилась к этому времени на 0,78%, до 4158,75 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на март упал на 1,27% и составил 12683,75 пункта.