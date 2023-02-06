Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,1% на старте торгов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник смешанной динамикой blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2246,15 пункта, индекс РТС снизился на 0,03%, до 1002,2 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,7%.

Курс доллара не изменился к уровню закрытия торгов пятницы и составлял 70,6 рубля.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,7%), Polymetal (+1,2%), "Яндекса" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, акции "Газпрома" остаются фаворитами рынка после известий, что Минфин предлагает вывести концерн из-под налога для экспортеров СПГ. Сильная динамика акций "Газпрома" на прошлой неделе обусловлена скорее техническим фактором, так как фактическое влияние на финансовые показатели "Газпрома", в случае если инициатива будет удовлетворена, незначительно. На этой неделе, вероятно, Сбер опубликует результаты по РСБУ за январь. Вплоть до публикации отчета бумаги компании будут находиться на ранее достигнутых уровнях, а после могут начать локальную коррекцию.

В понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2200-2250 пунктов. В ближайшие дни может произойти небольшой откат бумаг металлургов, которые в последнее время явно опережали рынок и выглядят перекупленными, полагают эксперты ПСБ.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи сейчас сложилась пограничная ситуация: преодоление отметки 2250 пунктов сулит дополнительный рост порядка 5%, при этом позитив по "Газпрому" может продолжить оказывать поддержку российскому рынку. Однако самый вероятный сценарий - консолидация на текущих уровнях. Тем временем, индекс доллара будет оказывать влияние на сырье на мировых площадках. На американском рынке пятничная коррекция может развиться и дальше.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,4-1,6% во главе с Nasdaq вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon (-8,4%) и Alphabet (-2,7%).

За минувшую неделю в целом Dow потерял 0,2%, тогда как S&P 500 прибавил 1,6%, а Nasdaq подскочил на 3,3% и завершил в "плюсе" уже пятую неделю подряд.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., что существенно превысило прогнозы, в среднем предусматривавшие рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре снизилась до 3,4% при прогнозах роста до 3,6% с ноябрьского уровня 3,5%.

Улучшение ситуации на рынке труда США позволяет Федрезерву продолжать жесткую монетарную политику в борьбе с инфляцией.

В Азии в понедельник также преобладает снижение рынков акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский индекс S&P/ASX200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Давление на котировки оказывают опубликованные в минувшую пятницу статданные по рынку труда США, спровоцировавшие опасения по поводу необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в стране для сдерживания инфляции, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник пытаются стабилизироваться после резкого падения вечером в пятницу. Текущая цена Brent находится на $3,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

К 10:10 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $80,25 за баррель (-2,7% в пятницу), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3%, до $73,6 за баррель (-3,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%.

Спаду на рынке способствовали ослабление оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также сильные данные по американскому рынку труда, показавшие, что у ФРС сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

В выходные, однако, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось. Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

Еще одним фактором, за которым внимательно следит рынок, является вступившее в силу 5 февраля решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.