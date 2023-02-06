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Правкомиссия одобрила вычет по НДПИ для "Газпром нефти" на 79,2 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник одобрила предоставление "Газпром нефти" налогового вычета по НДПИ с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года в размере 1,1 млрд рублей ежемесячно (79,2 млрд рублей за весь период), с возвратом в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

По его словам, соответствующий законопроект был подготовлен Минфином по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Концептуальных замечаний правового характера у государственно-правового управления президента РФ к документу не было. Законопроект согласован с Минэнерго, Минэкономразвития, Минприроды России, сказал источник.

Согласно тексту законопроекта на налоговый вычет по НДПИ может претендовать налогоплательщик, участвующий в реализации проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородного сырья на участке недр, расположенных полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, начальные извлекаемые запасы газа горючего природного на каждом из которых составляют 1500 млрд. куб. м. и более по состоянию на 1 января 2020 г.

"Законопроект направлен на предоставление ПАО "Газпром нефть" налогового кредита для финансирования проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на полуострове Ямал – залежи Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений", - пояснил собеседник агентства.

Предоставленный налоговый вычет компания должна будет вернуть в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года включительно в размере, равном сумме величины полученного налогового вычета, проиндексированного на 9%.

При этом, по словам источника, законопроектом установлены ограничения по применению налогового вычета, он не будет предоставляться при цене на нефть ниже или равной цене отсечения, в законопроекте предлагается данной ценой считать $45,04 за баррель в 2023 г. (с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 года). Вычет не будет предоставляться, если цена на нефть в налоговом периоде окажется выше цены отсечения плюс $27,55.

Газпром нефть Ямал ЯНАО
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