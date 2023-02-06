ТМХ подписал с Египтом контракт на 430 млн евро на обслуживание ж/д вагонов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Египетские национальные железные дороги и АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подписали пакет соглашений, предусматривающих организацию технического обслуживания пассажирских вагонов российско-венгерского производства, поставляемых ТМХ в рамках контракта, заключенного в 2018 году.

По сообщению ТМХ, общая стоимость сервисного пакета – 430 млн евро.

Согласно документам, ТМХ берет на себя обязательства по техсопровождению поставленной техники в течение 12 лет. Предусмотрены разработка проекта и оснащение оборудованием специализированного депо, которое будет создано в пригороде Каира, обучение персонала из числа местных жителей, а также обслуживание техники и поставка запасных частей для вагонов.

Предполагается, что депо станет частью нового железнодорожного промышленного кластера, создаваемого египетской стороной в партнерстве с ведущими международными компаниями.

В 2018 году российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия Кфт" и Египетские национальные железные дороги подписали договор о поставке в течение 5 лет 1,3 тыс. пассажирских вагонов. Общая стоимость подвижного состава составляет более 1 млрд евро. Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками, а производство подвижного состава осуществляется как в России, так и в Венгрии. Первая партия из 30 вагонов производства "Тверского вагоностроительного завода" (ТВЗ, входит в ТМХ) в рамках египетского контракта была передана заказчику в июне 2020 года.

В 2021 году российская сторона завершила свою часть поставок, после чего производство осуществляется венгерской стороной по технологии ТВЗ. В 2022 году контракт был расширен еще на 50 вагонов с зонами для вендинговых автоматов (до 1350 единиц). На данный момент заказчику поставлено 725 вагонов.

Составы с новыми вагонами курсируют ежедневно по направлениям Каир - Александрия (208 км), Каир - Асьют (380 км), Каир - Сохаг (473 км). Продукция отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, обеспечивает современный уровень комфорта. Срок эксплуатации вагонов как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного климата Египта – 40 лет.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.