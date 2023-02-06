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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Производитель автокомпонентов PKC Group сократит персонал на заводе в РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Завод автокомпонентов ООО "АЕК" (Карелия), входящий в финскую PKC Group, проводит массовые сокращения персонала, сообщили "Интерфаксу" в республиканском управлении труда и занятости.

В целом предприятие планирует уволить 717 человек, в результате чего численность работников ООО уменьшится более чем в 4 раза – до 228 человек. Сокращения проводятся с 11 октября 2022 года, к настоящему времени уволены 700 человек.

По состоянию на 3 февраля списочная численность ООО "АЕК" составляет 245 человек. "Предполагается уволить по сокращению еще 17 сотрудников", - добавили в республиканском управлении труда и занятости.

По данным собеседника агентства, в простое находятся 83 человека. В службу занятости региона обратились 399 бывших работников ООО "АЕК".

Как отмечает пресс-служба правительства Карелии, введенные против России санкции негативно отразились на деятельности предприятия. "Это привело к приостановке производственной деятельности завода и массовому высвобождению сотрудников", - говорится в пресс-релизе.

Все сотрудники, подпавшие под сокращение, в течение полугода будут получать компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, отмечается в сообщении.

Получить комментарий на предприятии пока не удалось.

ООО "АЕК" расположено в городе Костомукша, выпускает электропроводку для грузовиков.

PKC Group производит автокомпоненты (в том числе электронику и кабели) для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяйственной и другой спецтехники. С 2017 года PKC является частью индийской Motherson Group, которая работает в 41 стране.

PKC Group АЕК Карелия
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