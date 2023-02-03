Рост числа рабочих мест в США в январе почти в три раза превзошел прогноз

Безработица упала до 3,4%

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тысяч, свидетельствуют данные министерства труда.

Результат оказался существенно выше прогнозов. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали рост на 188 тыс., респонденты Trading Economics - на 185 тыс., MarketWatch - на 187 тыс.

Согласно уточненным данным, в декабре показатель повысился на 260 тыс., а не на 223 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущем месяце.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение безработицы до 3,6%.