В правительстве поддержали обнуление импортных пошлин на рефконтейнеры

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала обнуление на 6 месяцев ввозных пошлин в отношении рефрижераторных контейнеров. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ. Ранее с таким предложением выступило Росрыболовство.

"17 мая этого года в рамках заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции с учетом позиции Минпромторга России принято решение о целесообразности обнуления ставки ввозной таможенной пошлины в отношении рефрижераторных контейнеров, классифицируемых кодом 8418 69 000 8 ТН ВЭД ЕАЭС, сроком на 6 месяцев", - сказали в Минпромторге.

В министерстве напомнили, что ранее для поддержки отрасли контейнерных перевозок коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввела нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в отношении контейнеров, классифицируемых кодом 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС. Мера действует с 28 марта по 30 сентября 2022 г.

Вопрос об обнулении пошлин на импорт рефконтейнеров будет рассмотрен на очередном заседании совета ЕЭК 10 июня, сообщили в Минпромторге. В торговом блоке ЕЭК "Интерфаксу" подтвердили, что вопрос внесен в повестку заседания совета.

В апреле Росрыболовство после совещания с представителями оптового рынка и отраслевых перевозчиков сообщило, что для улучшения ситуации с перевозкой рыбы и рыбной продукции предложит властям добавить рефрижераторные контейнеры к решению Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на контейнеры.