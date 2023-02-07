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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Лукашенко констатировал проблему прохождения платежей во внешней торговле

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство, Нацбанк Белоруссии и белорусские банки не справляются с проблемой расчетов во внешней торговле, заявил на совещании о регулировании банковской деятельности президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит "БелТА".

"Не удовлетворен работой правительства и банков по прохождению платежей при совершении внешнеторговых операций? - cказал он. - Надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно. Ее нет: мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать".

"В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы госуправления работали в тесной увязке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы", - добавил президент.

При этом Лукашенко ожидает усиления западных санкций, в том числе в финансовой сфере, на фоне санкционного давления в отношении России.

"Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать", - сказал он.

Белоруссия Нацбанк Белоруссии Александр ЛУкашенко
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