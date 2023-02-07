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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

"Газпром метанол" перенаправил сбыт на Китай и снизил производство

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - АО "Газпром метанол" (Томск) сменило рынок сбыта с европейского на азиатский, на фоне этого в 2022 году произошло снижение производства метанола. Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов журналистам во вторник.

"Наблюдается снижение производства метанола. Компания "Газпром метанол" в связи с проблемами со сбытом на внешние рынки сократила производство. Раньше метанол шел в Европу, теперь идет переориентация поставок на азиатскую часть – в Китай. И пока идут изменения логистики, происходит некоторое снижение производства", - сказал он.

"Газпром метанол" в 2020 году произвел 871,1 тыс. тонн метанола, 11,9 тыс. тонн формалина, 57,8 тыс. тонн карбамидоформальдегидного концентрата (КФК). В ноябре 2021 года "Газпром метанол" продал завод по выпуску КФК и формалина. В 2021 году "Газпром метанол" выпустил более 831 тыс. тонн метанола.

Газпром Газпром метанол Томская область
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