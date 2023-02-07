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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

"Русал" запустил производство сплавов из алюминиевого лома для автопрома

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Русал" запустил производство литейных сплавов из алюминиевого лома для автомобильной промышленности, говорится в сообщении компании.

Это, как сообщается, позволило "Русалу" сократить углеродный след новой продукции почти на 20%.

Сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года и увеличить содержание вторичного сырья до 30%.

Новый сплав полностью соответствует требованиям автопроизводителей к низкому углеродному следу продукции и вовлечению вторсырья в переработку. PEFA отвечает стратегическим требованиям по углеродной нейтральности и обеспечивает активное участие "Русала", партнеров и клиентов в экономике замкнутого цикла автомобильной промышленности, считает компания.

"Русал" производит более 3 млн тонн алюминия с низким углеродным следом под брендом Allow. В декабре 2022 года компания утвердила новую климатическую стратегию, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 25% к 2032 году, а к 2050 году - не менее чем на 47%.

"Наши клиенты продолжают подчеркивать важность экономики замкнутого цикла для устойчивого развития как автомобильной отрасли, так и промышленности в целом. Запуск производства новых сплавов с низким углеродным следом – наш своевременный ответ на растущий со стороны автомобильной индустрии спрос на снижение углеродного следа в собственных цепочках поставок", - заявил заместитель генерального директора по сбыту и маркетингу "Русала" Роман Андрюшин.

Русал
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