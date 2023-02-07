Акционеры HeadHunter решили не ставить формирование СД в зависимость от доли владения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры HeadHunter на внеочередном собрании 6 февраля не утвердили проект изменений в устав, касающихся формирования совета директоров компании.

Пункт повестки не был утвержден большинством голосов, говорится в опубликованном во вторник сообщении HH. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе рекрутингового сервиса, за внесение изменений проголосовало 70% присутствующих на собрании вместо необходимых 75%.

Действующий устав HH предполагает, что некогда крупнейшие акционеры компании – Elbrus Capital и Goldman Sachs – имеют право назначать и менять 5 из 9 директоров компании до тех пор, пока их совокупная доля владения составляет не менее 35% HH. Elbrus Capital имеет право назначать 3 представителей, Goldman Sachs – 2. При этом Elbrus Capital имеет единоличное право утверждать председателя совета директоров.

Акционерам предлагалось внести изменения в устав, по которым любой акционер может ввести по 1 человеку в совет директоров HH на каждые принадлежащие ему 11% в капитале рекрутингового сервиса.

При этом до тех пор, пока Elbrus Capital и Goldman Sachs владеют минимум 7%, но не более 11% HH – они имеют право назначать и менять 1 члена совета директоров (в случае с Elbrus Capital, его представитель также мог быть номинирован председателем совета).

Также предлагалось ввести пункт, по которому количество членов совета директоров HH должно составлять не менее 2 и не более 9 человек (до сих пор количественный состав совета директоров утвержден на уровне 9 человек).

Устав планировалось скорректировать на фоне изменений в составе акционеров HH. В январе 2023 года владельцем 22,68% HeadHunter стала Kismet Capital Group Ивана Таврина. Компания приобрела долю у Highworld Investments Limited, связанной с Elbrus Capital, за $147,3 млн.

По итогам сделки Elbrus Capital сохранил за собой 9,3% HH, у Goldman Sachas - 5,9%. Freefloat - 61,9%.

В годовом отчете HeadHunter за 2021 год (опубликован в апреле 2022 года), говорилось, что Elbrus Capital владел 31,9% HeadHunter (через Highworld Investments Limited), еще 8,7% было у Goldman Sachs (через ELQ Investors VIII Limited).