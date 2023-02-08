Минсельхоз распределил квоту на экспорт зерна из РФ между 203 компаниями

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ распределил квоту на экспорт зерна между 203 компаниями. Это следует из приказа ведомства, размещенного в телеграм-канале Союза экспортеров зерна.

Квота начнет действовать с 15 февраля этого года, она распределена по историческому принципу, поэтому наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Так, квота ТД "Риф" составила 4,909 млн тонн, ООО "Грейн гейтс" – 3,242 млн тонн, компании "Астон" – 2,774 млн тонн, ООО "Витерра Рус" – 2,114 млн тонн. На долю "ОЗК трейдинг" (дочка "Объединенной зерновой компании") пришлось 1,1 млн тонн.

Как сообщалось, размер квоты составляет 25,5 млн тонн, из которых 0,5 млн тонн предназначены для регионов Дальнего Востока. Квота будет действовать по 30 июня 2023 года включительно.