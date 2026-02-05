Минсельхоз распределил основную часть квоты на экспорт зерна между 213 компаниями

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз распределил основную часть квоты на экспорт зерна в 2026 году между 213 компаниями (219 компаний в 2025 году), сообщается в приказе ведомства.

Квота начнет действовать с 15 февраля. Ее объем составляет 20 млн тонн. Она распространяется на пшеницу, ячмень и кукурузу, на рожь квота нулевая.

Наибольшую долю - почти 3,5 млн тонн - получила компания "Грейн гейтс". Доля компании "Астон" составила 2,05 млн тонн, "ОЗК трейдинг" (входит в группу ОЗК) - 1,12 млн тонн.

Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.

Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы, в 2023 году - 25,5 млн тонн, в 2024 году - 29 млн тонн, в 2025 году - 10,6 млн тонн.

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 года) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) распределяется, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.