Юань поднялся до 10,56 руб. впервые с 6 мая 2022 года

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в среду днем. При этом юань достиг отметки 10,56 руб. впервые с 6 мая прошлого года, доллар торгуется по направлению к 72 руб., евро - к 77 руб.

Курс юаня в 11:28 по московскому времени составил 10,541 руб., поднявшись на 8,6 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее курс достигал отметки 10,56 руб. Курс доллара к этому времени составлял 71,585 руб., поднявшись на 43,5 копейки, евро торговался на отметке 76,9 руб./EUR1 - плюс 84,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 61,84 копейки - до 73,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", курс китайского юаня обновил в среду девятимесячный максимум, несмотря на почти трехкратное увеличение продажи Минфином этой валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Начиная с 7 февраля ведомство направляет на продажу юаней средства объемом 8,9 млрд рублей в день. Месяцем ранее объем ежедневных продаж составлял 3,2 млрд рублей.

Рост валют обусловлен введением потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен.

Для нефти он пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - в $100 за баррель (для дизтоплива и бензинов), $45 за баррель - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).