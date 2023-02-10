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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ЦБ не смог назвать сроки возобновления публикации данных о международных резервах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Тема возобновления публикации более подробных данных о структуре международных (золотовалютных) резервов РФ сейчас обсуждается, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы сейчас эту тему обсуждаем, сроки я пока назвать не могу", - сказала она.

ЦБ в начале марта 2022 года перестал раскрывать актуальные данные об объеме международных резервов после того, как из-за санкций США, Европы и их союзников было заблокировано около половины золотовалютных резервов ($300 млрд). Позднее была возобновлена еженедельная публикация об общем объеме резервов, но данные о структуре резервов не раскрываются.

Последний раз данные о структуре резервов были сообщены в годовом отчете Банка России за 2021 год (по состоянию на конец 2021 года).

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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